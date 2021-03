Le indagini di Lolita Lobosco | le anticipazioni della puntata del 14 marzo

(Di sabato 13 marzo 2021) Domenica sera andrà in onda la quarta ed ultimafiction ultrapremiata dagli ascolti con protagonista Luisa Ranieri Domenica 14nella prima serata di Rai Uno andrà in onda la quarta e ultimadi “Ledi”. La fiction ha riscosso molto successo ed è stata premiata dai telespettatoridomenica sera di Rai Uno che si sono innamorati del personaggio di, intraprendente vicequestore single e determinata. La forzafiction è data sia dall’estrema bravura di colei che veste i panni diossia Luisa Ranieri sia da parte di tutto il resto del cast di attori davvero bravi. In soli tre puntate ci ...

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita

La Sicilia

Intervista esclusiva a Gianpiero Rotoli, l'attore napoletano che interpreta l'agente Silente nellediLobosco Di origine napoletana, si è poi trasferito a New York insieme alla sua famiglia dove ha potuto conoscere nuove tradizioni e culture ed avuto la possibilità di fare i primi ...Ultimo appuntamento su Rai1 con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della serie giallo - rosa " LediLobosco ", firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in ...Domenica sera andrà in onda la quarta ed ultima puntata della fiction ultrapremiata dagli ascolti con protagonista Luisa Ranieri.Quarto e ultimo appuntamento de “L’Indagini di Lolita Lobosco” la fiction con protagonista Luisa Ranieri che ha riscontrato un successo enorme, per certi versi inaspettato. Finirà domani sera la prima ...