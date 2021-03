Lazio zona rossa da lunedì 15 marzo: visite ad amici, parenti e congiunti, cosa cambia (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo weekend in zona gialla per il Lazio perché da lunedì 15 marzo la Regione sarà in zona rossa per almeno due settimane. Il Lazio con un Rt a 1,3 e con un aumento dei focolai di trasmissione “sarà chiamato a rispettare, giustamente, le regole della zona rossa”, proprio come ha dichiarato il Governatore Nicola Zingaretti all’Hub vaccinale di Fiumicino. Stare nella fascia rossa è un po’ come vivere un secondo “lockdown” con scuole chiuse, negozi, bar e ristoranti con saracinesche abbassate. E gli spostamenti? Si può far visita ai congiunti e agli amici? Leggi anche: UFFICIALE, Lazio in zona rossa: spostamenti, ristoranti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo weekend ingialla per ilperché da15la Regione sarà inper almeno due settimane. Ilcon un Rt a 1,3 e con un aumento dei focolai di trasmissione “sarà chiamato a rispettare, giustamente, le regole della”, proprio come ha dichiarato il Governatore Nicola Zingaretti all’Hub vaccinale di Fiumicino. Stare nella fasciaè un po’ come vivere un secondo “lockdown” con scuole chiuse, negozi, bar e ristoranti con saracinesche abbassate. E gli spostamenti? Si può far visita aie agli? Leggi anche: UFFICIALE,in: spostamenti, ristoranti, ...

