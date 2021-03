Lazio zona rossa, bollettino 13 marzo: 1.998 casi positivi (+241), 19 morti (-5). Roma stabile a quota 800 (Di sabato 13 marzo 2021) Il bollettino di oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e +788 i... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021) Ildi oggi su oltre 17 mila tamponi nel(+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998), 19 i decessi (-5) e +788 i...

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - StefaniaFalone : Lazio zona rossa, bollettino 13 marzo: 1.998 casi positivi (+241), 19 morti (-5). Roma stabile a quota 800… - theoldcarmilla : Ma se il Lazio ha un incidenza di 190 perché è in zona rossa? Perché?? ???? non ce la posso fare -