Lazio, ultimo weekend in zona gialla: assalto al litorale, spiagge e ristoranti pieni (Di sabato 13 marzo 2021) Lazio in zona rossa da lunedì, ma intanto tutti al mare. Difatti ieri si è avuta la notizia ufficiale che la Regione Lazio, insieme a molte altre, passerà da zona gialla a zona Rossa. zona Rossa, vuol dire non poter uscire se non per motivi di grandi necessità, collegate a lavoro e salute. Proprio per questo motivo molti cittadini romani hanno sfruttato questo ultimo weekend per godersi l'imminente primavera, prima di restare chiusi di nuovo in casa. Leggi anche: Roma e il Lazio in zona rossa fino a quando? Cosa dice il nuovo decreto: regole e restrizioni Da zona gialla a rossa Da questo sabato mattina, in molti hanno pensato di approfittare della giornata di sole per ...

