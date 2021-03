Lazio-Torino va rigiocata, questa la decisione del Giudice Sportivo (Di sabato 13 marzo 2021) Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2021, ha stabilito che la gara Lazio-Torino che si sarebbe dovuta giocare il 2 marzo si dovrà rigiocare. Niente vittoria a tavolino per la Lazio dunque a causa della mancata presenza del Torino, rimasto bloccato a causa della quarantena imposta dall’Asl per i casi di coronavirus in squadra. Il Giudice dunque ha riconosciuto la validità delle cause di forza maggiore come illustrato dal ricorso inviato dalla società granata. È chiaro, come tra l’altro sottolineato anche dal Giudice Mastrandrea nell’atto, che Juve-Napoli abbia fatto giurisprudenza in questo caso essendo stato il primo caso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2021, ha stabilito che la garache si sarebbe dovuta giocare il 2 marzo si dovrà rigiocare. Niente vittoria a tavolino per ladunque a causa della mancata presenza del, rimasto bloccato a causa della quarantena imposta dall’Asl per i casi di coronavirus in squadra. Ildunque ha riconosciuto la validità delle cause di forza maggiore come illustrato dal ricorso inviato dalla società granata. È chiaro, come tra l’altro sottolineato anche dalMastrandrea nell’atto, che Juve-Napoli abbia fatto giurisprudenza in questo caso essendo stato il primo caso ...

