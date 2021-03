Lazio Torino non finisce qui: club biancoceleste pronto a far ricorso, le ultime (Di sabato 13 marzo 2021) I dettagli della decisione del Giudice Sportivo in riferimento alla mancata disputa del match tra Lazio e Torino Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’analisi della decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea di non avallare il 3-0 a tavolino a favore della Lazio, e quindi incaricare la Lega Serie A di predisporre una data per il recupero. Per il Giudice Sportivo l’assenza del club granata all’Olimpico è stata motivata da «causa di forza maggiore, chiara e inequivocabile». La data del recupero potrebbe essere il 7 aprile in caso di eliminazione della Lazio dalla Champions League, ma il club biancoceleste non si arrende, e in una nota del portavoce Roberto Rao annuncia di adire per vie legali. Secondo il Giudice Sportivo, la Asl avrebbe fissato con congruo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) I dettagli della decisione del Giudice Sportivo in riferimento alla mancata disputa del match traSulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’analisi della decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea di non avallare il 3-0 a tavolino a favore della, e quindi incaricare la Lega Serie A di predisporre una data per il recupero. Per il Giudice Sportivo l’assenza delgranata all’Olimpico è stata motivata da «causa di forza maggiore, chiara e inequivocabile». La data del recupero potrebbe essere il 7 aprile in caso di eliminazione delladalla Champions League, ma ilnon si arrende, e in una nota del portavoce Roberto Rao annuncia di adire per vie legali. Secondo il Giudice Sportivo, la Asl avrebbe fissato con congruo ...

