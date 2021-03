Lazio, il lockdown quanto durerà? Possibile zona arancione a ridosso di Pasqua, ecco perché (Di sabato 13 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo nel Lazio scatta, per la prima volta, la zona rossa: chiusi bar e ristoranti (attivo solo il servizio di asporto), tutte le scuole in Dad al 100%, spostamenti vietati (ma... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo nelscatta, per la prima volta, larossa: chiusi bar e ristoranti (attivo solo il servizio di asporto), tutte le scuole in Dad al 100%, spostamenti vietati (ma...

Advertising

QIndiscussa : RT @gaiaprentiss: è tutto il giorno che penso al trash che potrebbe donarci matybrandy ora che il lazio è in zona rossa (chi ha visto i vid… - gaiaprentiss : è tutto il giorno che penso al trash che potrebbe donarci matybrandy ora che il lazio è in zona rossa (chi ha visto… - maestradansia : RT @mmax_g: Quando sei in zona rossa e prepari la coreografia per il balcone... #zonarossa #Lazio #lockdown #12marzo #COVID19 https://t.c… - chrisdabin : Zona rossa in 10 regioni: mappa colori. Anche il Lazio. Pasqua in lockdown - RichbonesE : A breve lockdown.. qua nel Lazio @PLRomaCapitale @Prefettura_Roma (ora) tornavo per parcheggiare, ho visto solo ass… -