Lascia il marito dopo 25 anni di violenze, lui tenta di entrare in casa per ucciderla – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) dopo 25 anni di botte e violenze di ogni tipo, ha provato ad arrampicarsi alla finestra per ucciderla dopo che lei aveva deciso di abbandonarlo per sempre. E’ la storia terribile che giunge dalla provincia di Napoli e che è stata raccontata nel dettaglio nell’ultima puntata della trasmissione “Chi l’ha visto”. Caterina Stellato aveva conosciuto il suo aguzzino, Antimo Carrera, all’età di 15 anni. Oggi ne ha 40, e quell’uomo, diventato poi suo marito, le ha fatto vivere un incubo lungo due decenni e mezzo. Fino al 23 novembre scorso, quando Caterina ha trovato le forze di Lasciare definitivamente Antimo. LEGGI ANCHE => Bimba di 7 anni muore per le violenze dei genitori e dello zio. Si indaga anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 marzo 2021)25di botte edi ogni tipo, ha provato ad arrampicarsi alla finestra perche lei aveva deciso di abbandonarlo per sempre. E’ la storia terribile che giunge dalla provincia di Napoli e che è stata raccontata nel dettaglio nell’ultima puntata della trasmissione “Chi l’ha visto”. Caterina Stellato aveva conosciuto il suo aguzzino, Antimo Carrera, all’età di 15. Oggi ne ha 40, e quell’uomo, diventato poi suo, le ha fatto vivere un incubo lungo due decenni e mezzo. Fino al 23 novembre scorso, quando Caterina ha trovato le forze dire definitivamente Antimo. LEGGI ANCHE => Bimba di 7muore per ledei genitori e dello zio. Si indaga anche ...

