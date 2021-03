L’arrivo di Letta al Pd stravolgerà l’agenda politica dei riformisti italiani (Di sabato 13 marzo 2021) Quella di Enrico Letta è una sfida in tutte le direzioni. Il nuovo segretario del Partito democratico guarderà da tutte le parti per restituire centralità politica e anche quantitativa (vedremo se ci sarà presto un rimbalzo nei sondaggi dopo la caduta zingarettiana) a un partito che negli ultimi tempi è parso afono, senza personalità, privo di una strategia che non fosse il corteggiamento dei populisti di Conte e Grillo. La sfida è a sinistra, ma da quella parte c’è poco, e a un Movimento 5 stelle in cerca di identità: ma qui siamo probabilmente nell’ambito di uno mero schema di alleanze tattico-elettorali, anche se su questo punto il neo segretario domani dovrà essere chiaro. Le alleanze sono inevitabili ma si possono stringere da una posizione non subalterna ma persino conflittuale. Come la pensa, Letta? La sfida più di sostanza è ai ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 marzo 2021) Quella di Enricoè una sfida in tutte le direzioni. Il nuovo segretario del Partito democratico guarderà da tutte le parti per restituire centralitàe anche quantitativa (vedremo se ci sarà presto un rimbalzo nei sondaggi dopo la caduta zingarettiana) a un partito che negli ultimi tempi è parso afono, senza personalità, privo di una strategia che non fosse il corteggiamento dei populisti di Conte e Grillo. La sfida è a sinistra, ma da quella parte c’è poco, e a un Movimento 5 stelle in cerca di identità: ma qui siamo probabilmente nell’ambito di uno mero schema di alleanze tattico-elettorali, anche se su questo punto il neo segretario domani dovrà essere chiaro. Le alleanze sono inevitabili ma si possono stringere da una posizione non subalterna ma persino conflittuale. Come la pensa,? La sfida più di sostanza è ai ...

Advertising

welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - TizianaFerrario : Letta:'Non sono quello di prima.Porterò con me dei giovani.Non cercherò l'unanimità. Non arrivo con l'idea di vivac… - asuddipaperino : RT @welikeduel: 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una svolta.… - anubi_matt : RT @TizianaFerrario: Letta:'Non sono quello di prima.Porterò con me dei giovani.Non cercherò l'unanimità. Non arrivo con l'idea di vivacchi… - chinc62 : RT @TizianaFerrario: Letta:'Non sono quello di prima.Porterò con me dei giovani.Non cercherò l'unanimità. Non arrivo con l'idea di vivacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo Letta Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera