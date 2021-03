L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo, finora solo sacrifici inutili» (Di sabato 13 marzo 2021) “Dopo un anno di sacrifici enormi l’Italia si ritrova al punto di partenza”. È l’amaro bilancio di Giorgia Meloni alla vigilia delle nuove misure anti-covid. Che fanno ripiombare l’Italia nel tunnel del confinamento. Meloni: dopo un anno, Siamo al punto di partenza Nebbia fitta anche sul fronte della campagna vaccinale. Che continua ad arrancare. Per carenza di dosi. Disorganizzazione. Per pressappochismo. “I vaccini mancano per colpa dell’ennesimo fallimento dell’Unione europea. Un fallimento sul quale non si può tacere”. Così la leader di Fratelli d’Italia in una diretta video su Facebook. “Draghi è la fotocopia di Conte” “E il governo italiano, che si spacciava come nuovo, ci ripropone esattamente gli stessi provvedimenti di quello precedente. Si possono chiedere altri sacrifici ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) “Dopo un anno dienormi l’Italia si ritrova al punto di partenza”. È l’amaro bilancio di Giorgiaalla vigilia delle nuove misure anti-covid. Che fanno ripiombare l’Italia nel tunnel del confinamento.: dopo un anno,al punto di partenza Nebbia fitta anche sul frontecampagna vaccinale. Che continua ad arrancare. Per carenza di dosi. Disorganizzazione. Per pressappochismo. “I vaccini mancano per colpa dell’ennesimo fallimento dell’Unione europea. Un fallimento sul quale non si può tacere”. Così la leader di Fratelli d’Italia in una diretta video su Facebook. “Draghi è la fotocopia di Conte” “E il governo italiano, che si spacciava come nuovo, ci ripropone esattamente gli stessi provvedimenti di quello precedente. Si possono chiedere altri...

Advertising

zazoomblog : L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo finora solo sacrifici inutili» - #L’amarezza… - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo, finora solo sacrifici inutili» - 2Disastro : RT @SecolodItalia1: L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo, finora solo sacrifici inutili» - Pa7ricio_M : RT @SecolodItalia1: L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo, finora solo sacrifici inutili» - SecolodItalia1 : L’amarezza della Meloni: «Siamo ancora in attesa del cambio di passo, finora solo sacrifici inutili»… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amarezza della Sant'Anna Hospital, la firma sul decreto non arriva. Testa: «Ridateci i gentiluomini» Corriere della Calabria