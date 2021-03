Lamar Odom | “La mia ex Sabrina Parr mi ha solo usato”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 13 marzo 2021) Sta cercando disperatamente di rimanere sotto le luci della ribalta. L’ex marito di Khloe Kardashian, da quando si è separato da lei, non è più al “centro dello showbiz” come prima. Prova a fare quel che può, accettando programmi televisivi come “Ballando con le Stelle” versione americana. Oppure combattendo in un incontro di pugilato tra celebrità il prossimo 12 giugno allo Showboat Casinò di Atlantic City. In questo periodo di duro allenamento fisico sta rilasciando interviste per tenere alta l’attenzione dei “fan” fino alla fatidica data del combattimento con Aaron Carter. Nell’ultima, rilasciata al programma tv “The Real”, si è scagliato conto l’ex fidanzatadefinendola “ingannevole” e sfruttatrice. La personal trainer esi dovevano sposare l’anno scorso ma poi ...