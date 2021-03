La trappola afghana per Joe Biden e la Nato L’analisi del gen Arpino

Leggi su formiche

(Di sabato 13 marzo 2021) È da qualche anno che, con parsimonia e circospezione, si parla di “accordi di pace” per l’Afghanistan. Se le anime candide accendono il cuore con la speranza, altri, più smaliziati, fanno molta fatica a trattenere un sorriso. Chi ha ragione? Quando le cose sono così confuse, hanno sempre ragione tutti. Allora è evidente che occorre cercare di riordinare le idee, capire e rimettere ogni cosa al suo posto. Proviamoci. Che l’Afghanistan sia “resiliente” (aggettivo un po’ abusato) nei confronti della pace ce lo dicono due secoli di Storia, a partire dalle tre guerre del Grande gioco per l’Asia Centrale. Nella prima guerra anglo-(1839-1842) gli inglesi furono sconfitti. Nella seconda (1878-1880), che aveva lo scopo di contrastare l’espansione russa, dopo alterne vicende, nel 1880 gli inglesi compresero che non era il caso di rimanere sul territorio nemmeno un ...