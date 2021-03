La Ternana rimonta il Bari all’ultimo respiro: +9 sull’Avellino e +14 sui pugliesi (Di sabato 13 marzo 2021) La Ternana vince il big match della 30a giornata di Serie C, girone C, finsice 2-1 al Liberati contro il Bari. Ospiti avanti dopo soli 2? con Maita, le Fere reagiscono prima pareggiando all’82’ con Kontek e poi vincendo all’ultimo respiro grazie ad un gran gol di Marino Defendi al 95?. Gli umbri, nonostante una gara in meno, sono a +9 sull’Avellino e a +14 sul Bari e sembrano sempre più vicini alla vittoria del campionato. Foto: Twitter Ternana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Lavince il big match della 30a giornata di Serie C, girone C, finsice 2-1 al Liberati contro il. Ospiti avanti dopo soli 2? con Maita, le Fere reagiscono prima pareggiando all’82’ con Kontek e poi vincendograzie ad un gran gol di Marino Defendi al 95?. Gli umbri, nonostante una gara in meno, sono a +9e a +14 sule sembrano sempre più vicini alla vittoria del campionato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

