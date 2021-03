"La telefonata". Conte, conferme pesanti: retroscena sul suo patto segreto, così il Movimento sta per mangiarsi il Pd (Di sabato 13 marzo 2021) Tesse la sua tela, Giuseppe Conte, e l'obiettivo è quello di risucchiare quanti più voti possibili dal Pd. Alla faccia dell'"alleanza elettorale" e del "nuovo centrosinistra, il leader de facto del Movimento 5 Stelle, possibile federatore giallorosso alle elezioni e in Parlamento, si sta già muovendo nell'ombra per portare acqua al mulino grillino. E Romano Prodi conferma l'indiscrezione-bomba pubblicata dal Foglio sul colloquio telefonico avvenuto tra lui e l'ex premier. "È giusto mettermi a disposizione di chi mi chiede pareri e riflessioni su temi che conosco", ha spiegato candidamente il Professore, modello politico a cui Conte palesemente si ispira, anche se rispetto ai tempi dell'Ulivo è cambiato il mondo, in tutto e per tutto. "Rapporto continuo e segreto, cerca consigli per prendersi il M5s", ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Tesse la sua tela, Giuseppe, e l'obiettivo è quello di risucchiare quanti più voti possibili dal Pd. Alla faccia dell'"alleanza elettorale" e del "nuovo centrosinistra, il leader de facto del5 Stelle, possibile federatore giallorosso alle elezioni e in Parlamento, si sta già muovendo nell'ombra per portare acqua al mulino grillino. E Romano Prodi conferma l'indiscrezione-bomba pubblicata dal Foglio sul colloquio telefonico avvenuto tra lui e l'ex premier. "È giusto mettermi a disposizione di chi mi chiede pareri e riflessioni su temi che conosco", ha spiegato candidamente il Professore, modello politico a cuipalesemente si ispira, anche se rispetto ai tempi dell'Ulivo è cambiato il mondo, in tutto e per tutto. "Rapporto continuo e, cerca consigli per prendersi il M5s", ...

