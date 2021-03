La stretta è necessaria Sui ristori promessi però non si sta correndo Parla la senatrice M5S Pirro | “Cambio di passo? Il Governo sta agendo in continuità con il precedente”

(Di sabato 13 marzo 2021)Elisa(M5S), con la recrudescenza del virus l’Italia si avvia a diventare in maggioranza zona rossa. E a Pasqua la zona rossa scatterà per tutto il Paese. è una scelta che condivide o si potevano studiare alternative meno rigide? “È una scelta che condivido, una scelta a mio avviso inevitabile. Purtroppo le varianti del virus hanno portato un nuovo aumento dei contagi che non possiamo sottovalutare. È stato un anno durissimo per tutti, ma siamo davvero all’ultimo miglio grazie ai vaccini e non possiamo abbassare la guardia proprio adesso”. Ritiene sia sempre valido il sistema dei colori, adottato dalConte, o andrebbe rivisto? “Il sistema è valido, tanto che stranamente chi lo criticava quando alc’era Giuseppe Conte adesso non lo critica più. È un sistema che consente di intervenire al ...

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare m… - tg2rai : Draghi 'Stretta necessaria, ne usciremo con i vaccini' #Tg2Rai - IlFattoNisseno : Covid, Draghi “Necessaria una stretta, ma sosterremo famiglie e imprese” - News24_it : Draghi: 'Stretta necessaria, ma azione a sostegno delle famiglie' - Agenzia ANSA - santarellimarco : Draghi: 'Stretta necessaria. Ne usciremo con il vaccino, ognuno rispetti il proprio turno' / VIDEO All'hub di Fiumi… -

Ultime Notizie dalla rete : stretta necessaria

... spinta dalle varianti, e la nuova impennata della curva impone la. Per questo, da lunedì ... Per gli spostamenti èl'autocertificazione. - Sono, inoltre, vietate le visite a parenti e ...Precisazione stupefacente, anche se, forse,date le caratteristiche di quel partito. ... Con quella consonanza sempre piùcon i valori ed i programmi dei 5 stelle. Tanti diritti ma ...Zona rossa: le regole sugli spostamenti e le visite a parenti e amici. In zona rossa non si può uscire di casa se non per comprovati motivi di “lavoro, salute o necessità” c ...L'epidemia di coronavirus corre, spinta dalle varianti, e la nuova impennata della curva impone la stretta. Per questo ... Per gli spostamenti è necessaria l’autocertificazione. Load Error - Sono, ...