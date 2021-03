La scoperta di Urano nel 1781

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021) Nel Metropolitan Today di oggi, 13 marzo, ricordiamo ladi. Infatti, nel, William Herschel scopre il pianeta, per puro caso. L’astronomo tedesco per puro caso scoprì il pianeta, scambiandolo per una stella cometa. Infatti, si confuse con un corpo celeste di colore bluastro, ma si rese conto che non si trattava di una semplice stella cometa. Così, dopo averlo analizzato, nel mese di maggio si rese conto che si trattava di un vero e proprio pianeta. Inizialmente poi, l’astronomo William Herschel optò per il nome Georgium Sidus, ovvero la Stella di Giorgio, in onore del re di Gran Bretagna Giorgio III. Il nome, reso in inglese Georgian Planet, non fu accettato fuori dall’Inghilterra, così, dopo una serie di cambiamenti e proposte, dopo lafuil nome più utilizzato, e ...