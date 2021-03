La protesta: ecco il testo della lettera della Roma alla Lega (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la decisione della Lega di posticipare Juventus - Napoli al 7 aprile, la Roma ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita con il Napoli, in programma domenica 21 marzo. ecco il testo della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la decisionedi posticipare Juventus - Napoli al 7 aprile, laha chiesto ufficialmente il rinviopartita con il Napoli, in programma domenica 21 marzo.il...

Advertising

sportli26181512 : La protesta: ecco il testo della lettera della Roma alla Lega: La protesta: ecco il testo della lettera della Roma… - AndresGonzalezR : RT @Gazzetta_it: Protesta #Roma: ecco il testo della lettera alla Lega - Gazzetta_it : Protesta #Roma: ecco il testo della lettera alla Lega - PatriziaOrlan11 : RT @MottaIT: @albertomelloni In #UK in questi casi ospedali, medici etc. sono liberi di convocare chiunque sia disponibile a farsi vaccinar… - LaLestofante : RT @MottaIT: @albertomelloni In #UK in questi casi ospedali, medici etc. sono liberi di convocare chiunque sia disponibile a farsi vaccinar… -