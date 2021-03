La prima azienda a produrre il vaccino in Italia nel piano Draghi-Giorgetti (Di sabato 13 marzo 2021) La prima azienda con sede in Italia a produrre un vaccino sarà la Patheon Thermo Fisher, che ha una sede a Monza e una a Ferentino, in provincia di Frosinone. Fondata nel 1974 ad Amsterdam, la Patheon è stata comprata per 7,2 miliardi nel 2017 dall’americana Thermo Fisher Scientific (181 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa). Come scrive l’Agi, il sito di Ferentino è una struttura di 14.034 metri quadrati specializzata nello sviluppo di prodotti integrati liquidi sterili e liofilizzati e nella produzione commerciale, inclusi prodotti ad alta potenza e Lvp, anticorpi monoclonali e . Nel 2020 è stato annunciato un investimento di 130 milioni di euro per realizzare un nuovo centro produttivo, interamente integrato con gli attuali laboratori e con gli uffici gestionali, e un nuovo reparto ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) Lacon sede inunsarà la Patheon Thermo Fisher, che ha una sede a Monza e una a Ferentino, in provincia di Frosinone. Fondata nel 1974 ad Amsterdam, la Patheon è stata comprata per 7,2 miliardi nel 2017 dall’americana Thermo Fisher Scientific (181 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa). Come scrive l’Agi, il sito di Ferentino è una struttura di 14.034 metri quadrati specializzata nello sviluppo di prodotti integrati liquidi sterili e liofilizzati e nella produzione commerciale, inclusi prodotti ad alta potenza e Lvp, anticorpi monoclonali e . Nel 2020 è stato annunciato un investimento di 130 milioni di euro per realizzare un nuovo centro produttivo, interamente integrato con gli attuali laboratori e con gli uffici gestionali, e un nuovo reparto ...

