La piccola di soli due anni è stata soccorsa e intubata (Di sabato 13 marzo 2021) Bimba ingerisce corpo estraneo: trasferita d’urgenza al Santobono, la piccola di soli due anni potrebbe aver ingerito dei frammenti di nocciole Bimba ingerisce corpo estraneo: trasferita d’urgenza al Santobono su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Bimba ingerisce corpo estraneo: trasferita d’urgenza al Santobono, ladiduepotrebbe aver ingerito dei frammenti di nocciole Bimba ingerisce corpo estraneo: trasferita d’urgenza al Santobono su Notizie.it.

Advertising

Frizzante1 : RT @dimafab67: @retailwatch_it @Frizzante1 Solo 100 euro in più sulla busta paga un anno fa,una piccola menzione in TV e poi lasciati allo… - retailwatch_it : RT @dimafab67: @retailwatch_it @Frizzante1 Solo 100 euro in più sulla busta paga un anno fa,una piccola menzione in TV e poi lasciati allo… - pianeta_offerte : ?? Wet n Wild - Color Icon Eyeshadow Quads - Palette Ombretti Piccola Makeup, con Mix di Finish Shimmer e Matte - Te… - dimafab67 : @retailwatch_it @Frizzante1 Solo 100 euro in più sulla busta paga un anno fa,una piccola menzione in TV e poi lasci… - quinonsischerza : @iscele1965 @Ggcrm @DarkLadyMouse @Nonha_stata Ma poi dove chiuse? Qui da noi si opera eccome, eppure siamo una pic… -