La giornalista si è fatta trasportare dalla musica (Di sabato 13 marzo 2021) Franca Leosini, durante la prima puntata di Canzone segreta, si è molto emozionata per la musica di Riccardo Cocciante. Canzone segreta, Cocciante emoziona Franca Leosini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Franca Leosini, durante la prima puntata di Canzone segreta, si è molto emozionata per ladi Riccardo Cocciante. Canzone segreta, Cocciante emoziona Franca Leosini su Notizie.it.

Advertising

Lelle__94 : @laludoazzurra Ieri un giornalista parlava di scelta già fatta. che il Nuovo allenatore firmerà un triennale. Da c… - FuriacecaFC11 : @stanzaselvaggia Qui l’unica a fare continua violenza verbale sei tu nei confronti di tutti ?? non hai nemmeno la lu… - morettweet : RT @magicabionda: ...ergo ( cit ) ha deciso di piagnucolare facendo la vittima per coprire un po’ la figura demmmerda fatta ieri. Ora colle… - magicabionda : ...ergo ( cit ) ha deciso di piagnucolare facendo la vittima per coprire un po’ la figura demmmerda fatta ieri. Ora… - noventano : @micheleleccese Tipo una intervista di Renzi, fatta dal giornalista Renzi -