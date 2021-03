(Di sabato 13 marzo 2021) Giustamente chi ha speso una vita a studiare e curare le persone non è contento dei molti laureati da tastiera che alimentano bufale o spargono buddi e terrore. L'onda lunga della sospensione del ...

Advertising

enricosprea : La delusione di Garattini sui dubbi per i vaccini: 'Se non vi fidate dei medici andate dai maghi' - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : delusione Garattini

Globalist.it

E ancora: "stabilire un rapporto causa - effetto è molto complicato - prosegue, in questo caso è stato giusto ritirare quel lotto, è un atto dovuto e non si può fare diversamente. Anzi ...Non ci sono studi sugli anziani al momento, ma è una situazione dinamica", ha precisato... IL POCO ENTUSIASMO DI ROBERTO BURIONI Eè anche quanto si percepisce nell'annuncio di ...Il farmacologo presidente dell'Istituto Mario Negri: "Manca una cultura scientifica e così tutti possono dire quello che vogliono".