La confessione di Prandelli che spaventa i tifosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : confessione Prandelli

CalcioMercato.it

"Bisogna avere il coraggio di attaccare gli spazi e giocare in verticale anche con le grandi squadre", dice. Infine ladi sentirsi scarico: " Sono contento per i ragazzi, per la ..."Bisogna avere il coraggio di attaccare gli spazi e giocare in verticale anche con le grandi squadre", dice. Infine ladi sentirsi scarico: " Sono contento per i ragazzi, per la ...Le parole di Cesare Prandelli al termine di Benevento-Fiorentina. I Viola hanno conquistano i tre punti grazie ad una tripletta di Vlahovic La Fiorentina strapazza il Benevento e conquista tre punti ..."Bisogna avere il coraggio di attaccare gli spazi e giocare in verticale anche con le grandi squadre", dice Prandelli. Infine la confessione di sentirsi scarico: "Sono contento per i ragazzi, per la ...