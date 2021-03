La Cina punta all’Europa con le sue auto elettriche

Leggi su wired

(Di sabato 13 marzo 2021) La vista dalla trequarti posteriore della NIO x Razer ES6 Night ExplorerAll’inizio di febbraio Faw, un gruppomobilistico cinese partecipato dal governo, ha confermato di voler costruire in Emilia Romagna la sua prima fabbrica diall’estero. Tra Modena e Bologna, in quei duecento chilometri che hanno messo su strada alcune delle aziende di motori più famose al mondo, da Ferrari a Ducati, da Dallara a Lamborghini, da Maserati a Pagani, Faw in tandem con la startup sino-americana Silk-Ev investirà un miliardo di euro nell’impianto. Jonathan Krane, presidente di Silk-Ev, ha precisato che la fabbrica produrràe plug-in di alta gamma, “che rappresentano quelle in più rapida crescita nel mercato mondiale”, sia per il mercato cinese sia per quello europeo. Nel 2020 il ...