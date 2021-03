La "bellezza positiva" non è avere paura delle parole, ma di chi te le vuole nascondere (Di sabato 13 marzo 2021) “Senta, vorrei un flacone di shampoo”.“Per che tipo di capelli?”.A questo punto, si spalanca il baratro. Chi non ha i capelli grassi, né secchi, né crespi, né ribelli, né decolorati o fragili, chi non ha forfora o problemi di caduta, cosa dovrebbe dire?“Normale”, penserete voi. Sbagliato.Non si dice, “normale”. Nemmeno si scrive sui flaconi. Nemmeno si pensa. Perché, riflettete, la categoria del «normale» ha un potere immenso: esclude tutte le altre. E la società fondata sulle esclusioni e discriminazioni – a partire dalla più immensa, ma stranamente quella a cui tutti, soprattutto le multinazionali, sono del tutto cieche: quella tra chi non ha nemmeno accesso all’acqua per lavarsi i capelli e chi può comprarsi una fabbrica di shampoo, se gli va – la società del consumo fondata sull’apparire non può tollerare una cosa così pericolosa, no?Per ogni scritta “capelli normali” su un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) “Senta, vorrei un flacone di shampoo”.“Per che tipo di capelli?”.A questo punto, si spalanca il baratro. Chi non ha i capelli grassi, né secchi, né crespi, né ribelli, né decolorati o fragili, chi non ha forfora o problemi di caduta, cosa dovrebbe dire?“Normale”, penserete voi. Sbagliato.Non si dice, “normale”. Nemmeno si scrive sui flaconi. Nemmeno si pensa. Perché, riflettete, la categoria del «normale» ha un potere immenso: esclude tutte le altre. E la società fondata sulle esclusioni e discriminazioni – a partire dalla più immensa, ma stranamente quella a cui tutti, soprattutto le multinazionali, sono del tutto cieche: quella tra chi non ha nemmeno accesso all’acqua per lavarsi i capelli e chi può comprarsi una fabbrica di shampoo, se gli va – la società del consumo fondata sull’apparire non può tollerare una cosa così pericolosa, no?Per ogni scritta “capelli normali” su un ...

