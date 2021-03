Juventus, Ronaldo si sfoga: “I veri campioni non si fermano mai” (Di sabato 13 marzo 2021) Ronaldo non ci sta: “Adesso pensiamo al Cagliari” L’eliminazione contro il Porto è stata molto dolorosa per tutto l’ambiente della Juventus, in particolare ha colpito Cristiano Ronaldo. Il portoghese è uno dei giocatori più abituati a vincere, dopo aver conquistato la Champions League per diversi anni con la maglia del Real Madrid, nella sua avventura a Torino non sta avendo la stessa fortuna. Il silenzio del numero 7 ha creato molte polemiche e in questi giorni si è parlato molto di un suo possibile ritorno al Real Madrid ed è stata criticata la sua decisione di andare a giocare per la Juventus. Ora l’ex Manchester United è tornato a parlare e proprio come un vero leader ha già fissato come obiettivo quello di vincere tutto ciò che rimane per salvare una stagione sottotono. Ecco le parole dette dall’attaccante ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 marzo 2021)non ci sta: “Adesso pensiamo al Cagliari” L’eliminazione contro il Porto è stata molto dolorosa per tutto l’ambiente della, in particolare ha colpito Cristiano. Il portoghese è uno dei giocatori più abituati a vincere, dopo aver conquistato la Champions League per diversi anni con la maglia del Real Madrid, nella sua avventura a Torino non sta avendo la stessa fortuna. Il silenzio del numero 7 ha creato molte polemiche e in questi giorni si è parlato molto di un suo possibile ritorno al Real Madrid ed è stata criticata la sua decisione di andare a giocare per la. Ora l’ex Manchester United è tornato a parlare e proprio come un vero leader ha già fissato come obiettivo quello di vincere tutto ciò che rimane per salvare una stagione sottotono. Ecco le parole dette dall’attaccante ...

