Juventus, Ronaldo rompe il silenzio: “E chi non capisce questo…” (Di sabato 13 marzo 2021) Le parole di Cristiano Ronaldo alla vigilia di Cagliari-Juventus scuotono mari e monti. Cosa succederà adesso tra portoghese e bianconeri? Cristiano Ronaldo ha appena rilasciato delle dichiarazioni a dir poco importanti. A seguito della rovinosa scivolata europea che ha eliminato la Juventus dalla Champions League i rumors su un possibile addio dell’asso portoghese si fanno sempre più insistenti. “Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è la velocità e la forza con cui ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro focus è già a Cagliari, nella lotta di Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione.” dice Ronaldo attraverso il suo profilo Instagram. CR7 rincara la dose e aggiunge: “È vero che il ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Le parole di Cristianoalla vigilia di Cagliari-scuotono mari e monti. Cosa succederà adesso tra portoghese e bianconeri? Cristianoha appena rilasciato delle dichiarazioni a dir poco importanti. A seguito della rovinosa scivolata europea che ha eliminato ladalla Champions League i rumors su un possibile addio dell’asso portoghese si fanno sempre più insistenti. “Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è la velocità e la forza con cui ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro focus è già a Cagliari, nella lotta di Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione.” diceattraverso il suo profilo Instagram. CR7 rincara la dose e aggiunge: “È vero che il ...

