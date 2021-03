Juventus-Napoli rinviata, la Roma chiede spiegazioni alla Lega: “Vogliamo sapere le motivazioni” (Di sabato 13 marzo 2021) La Roma chiede spiegazioni alla Lega Serie A. Come riportato dall’Ansa, la società capitolina ha inviato una lettera in cui chiede chiarimenti sul rinvio della partita tra Juventus-Napoli, fissata per il suo recupero per la data del 17 marzo e spostata a cinque giorni dal calcio d’inizio al 7 aprile: “Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione”, si legge nella lettera. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) LaSerie A. Come riportato dall’Ansa, la società capitolina ha inviato una lettera in cuichiarimenti sul rinvio della partita tra, fissata per il suo recupero per la data del 17 marzo e spostata a cinque giorni dal calcio d’inizio al 7 aprile: “Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo diquando è stata formulata la richiesta e soprattutto ledi interesse sportivobase della vostra disposizione”, si legge nella lettera. SportFace.

