Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile | i meme del web sono esilaranti FOTO

(Di sabato 13 marzo 2021) La sfida traè stata posticipata ancora una volta, la gara si recupererà il 7. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla delusione in Champions League contro il Porto, l’eliminazione è destinata a portare conseguenze dal punto di vista sportivo ed economico. La stagione dei bianconeri è sempre più deludente, in campionato il distacco dall’Inter che guida la classifica è importante, in Europa non è riuscita a superare una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La dirigenza sta preparando una vera e propria rivoluzione, si ripartirà da Pirlo mentre le novità saranno sul fronte calciatori. Il sostituto di Cristiano Ronaldo, lasfoglia la margherita: c’è un netto favorito, le reazioni del web La sfida tra ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - juventusfc : 7 aprile: la nuova data di #JuveNapoli - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - The_Huge_ : @FabrizioDamian2 @Teleradiostereo @Zelgadis265 Tifo Juventus e sono d’accordo. Perché non accontentare la Roma dopo… - VL1927asr : RT @AndreaFelici974: Scandalosa decisione della Lega che ha cambiato la data di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile, dando un enorme v… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

La decisione di rinviare ulteriormente la sfida tra, non disputata lo scorso 4 ottobre per le note vicende legate allo stop imposto dalle Asl alla formazione azzurra e poi al centro di una lunga querelle che ha visto coinvolti gli ...I tifosi della Roma si ribellano su Twitter: dopo il nuovo rinvio dell'ormai famosa, i sostenitori giallorossi chiedono che venga posticipata anche Roma -I tifosi della Roma (e non solo) non ci stanno. Visto il nuovo rinvio dell'ormai famosa- ...Il Milan sta facendo un grande campionato, la Juventus naturalmente è sempre stata considerata la candidata principale alla vittoria e ora potrà pensare solo allo scudetto, poi non bisogna dimenticare ...I tifosi della Roma si ribellano su Twitter: dopo il nuovo rinvio dell’ormai famosa Juventus-Napoli, i sostenitori giallorossi chiedono che venga posticipata anche Roma-Napoli I tifosi della Roma (e ...