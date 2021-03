Juventus-Napoli rinviata ad aprile | sui social monta l’ira dei tifosi della Roma

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si sarebbe dovuta recuperare mercoledì 17 marzo la gara tra, valevole addirittura per la terza giornata del girone di andata di serie A. La Lega, su richiesta delle due società, ha deciso invece di rinviare il match dello Stadium al 7. Una decisione che ha trovato il favoresocietà partenopea, altrimenti costretta a disputare in una sola settimana tre big match. Il, infatti, giocherà domani sera a San Siro contro il Milan e domenica prossima sarà di scena all’Olimpico contro la. Proprio dalla Capitale si è sollevato un grido di protesta. L’allenatore portoghese, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa odierna ha posto un interrogativo: “Vorrei sapere perché è stata...

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - juventusfc : 7 aprile: la nuova data di #JuveNapoli - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - TerzaroliMarco : RT @AndreaFelici974: Scandalosa decisione della Lega che ha cambiato la data di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile, dando un enorme v… - gilnar76 : Pioli polemico: «Rinvio ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Juric CLASSIFICA: Inter punti 62, Milan 56,** e Atalanta* 52, Roma 50,** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia* ...... attaccante dell' Udinese , rivela ai microfoni di Tuttosport un retroscena di mercato su Milik , suo compagno di squadra al: 'Con Arek ho un bellissimo rapporto. La? Certo che ne ...Napoli – Si sarebbe dovuta recuperare mercoledì 17 marzo la gara tra Juventus e Napoli, valevole addirittura per la terza giornata del girone di andata di serie A. La Lega, su richiesta delle due ...Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Parma-Roma. i giallorossi sono reduci dalla brillante vittoria in Europa League di giovedì e non vogliono fermarsi. I soli 2 giorni per preparare la sfida del ...