Juventus | la sorella di Chiellini | «Ecco dove lo vedrei»

Silvia Chiellini ha rivelato dove vedrebbe in futuro il fratello Giorgio La sorella di Giorgio Chiellini, Silvia, è diventata una nuova giocatrice del Crotone femminile. Anche lei gioca nel ruolo di difensore e, al suo arrivo in Calabria, ha parlato anche del fratello e del suo futuro. le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 PORTO – «La delusione è più grande per mio fratello dopo la sconfitta contro il Porto, perché è il capitano della Juventus e perché è un obiettivo a cui lui e la Juve tengono molto». FUTURO – «Spero che il futuro di Giorgio sia alla Juventus, magari come preparatore atletico, lo vedrei bene lì».

