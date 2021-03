Juventus, infortunio Ramsey: le condizioni del gallese (Di sabato 13 marzo 2021) Aaron Ramsey è assente dalla lista dei convocati per la partita contro il Cagliari a causa di un infortunio Aaron Ramsey non sarà a disposizione per Cagliari-Juventus. Il centrocampista gallese ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Inizia il percorso riabilitativo del numero 8 di Pirlo di cui il tecnico aveva parlato così in conferenza stampa: «Purtroppo non riesce a dare continuità alle prestazioni, ogni 2-3 partite si deve fermare. In passato ha avuto grossi problemi che l’anno tenuto fuori per diversi mesi. È intelligente e quando è a disposizione è prezioso e fa giocare bene la squadra, ma ha questa debolezza fisica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Aaronè assente dalla lista dei convocati per la partita contro il Cagliari a causa di unAaronnon sarà a disposizione per Cagliari-. Il centrocampistaha rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Inizia il percorso riabilitativo del numero 8 di Pirlo di cui il tecnico aveva parlato così in conferenza stampa: «Purtroppo non riesce a dare continuità alle prestazioni, ogni 2-3 partite si deve fermare. In passato ha avuto grossi problemi che l’anno tenuto fuori per diversi mesi. È intelligente e quando è a disposizione è prezioso e fa giocare bene la squadra, ma ha questa debolezza fisica». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GoalItalia : Juventus, sono 128 le gare saltate dai giocatori bianconeri per infortunio o positività al Covid ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@chiellini ha recuperato dall'infortunio, potrebbe partire dall'inizio. #Kulusevski è giovane,… - FcInterNewsit : Juventus, doppia tegola: Buffon e Ramsey saltano il Cagliari per infortunio - MattiaGiovi : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_official: «@chiellini ha recuperato dall'infortunio, potrebbe partire dall'inizio. #Kulusevski è giovane, ha ancor… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Ramsey e Buffon saltano la sfida al Cagliari per infortunio -