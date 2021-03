Juventus, il Sun contro Agnelli: “Vuole uccidere la Premier League” (Di sabato 13 marzo 2021) “Il presidente della Juventus Vuole uccidere la Premier League, speriamo che i suoi progetti funzionino come l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Una delle sue idee stravaganti è che alle squadre di Champions League non dovrebbe essere permesso di comprare e vendere giocatori tra di loro. Questa misura, probabilmente secondo lui, garantirebbe salari più bassi per i migliori giocatori, importi di trasferimento inferiori, limiterebbe il “furto” dei giocatori e controllerebbe il potere che hanno gli agenti. Sembra un ritorno al medioevo e non sorprende che appoggi il pensiero che uno o due dei nostri sei maggiori club della Premier League ottengano un pass gratuito per la Champions League sulla scia delle prestazioni fatte in ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Il presidente dellala, speriamo che i suoi progetti funzionino come l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Una delle sue idee stravaganti è che alle squadre di Championsnon dovrebbe essere permesso di comprare e vendere giocatori tra di loro. Questa misura, probabilmente secondo lui, garantirebbe salari più bassi per i migliori giocatori, importi di trasferimento inferiori, limiterebbe il “furto” dei giocatori ellerebbe il potere che hanno gli agenti. Sembra un ritorno al medioevo e non sorprende che appoggi il pensiero che uno o due dei nostri sei maggiori club dellaottengano un pass gratuito per la Championssulla scia delle prestazioni fatte in ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sun Juve, uno scout pronto a sbarcare in Scozia Commenta per primo Secondo quanto riportato dallo Scottish Sun lo scout della Juventus , Matteo Tognozzi è uno dei candidati più forti per diventare il nuovo direttore sportivo del Celtic Glasgow .

Sporting, nuove pretendenti per Nuno Mendes Commenta per primo Visionato e seguito più volte sia dal Milan che dalla Juventus, secondo il The Sun sul gioiellino dello Sporting Lisbona, Nuno Mendes, ci sono anche Manchester United e Liverpool.

