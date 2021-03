Juventus, i convocati per Cagliari: Buffon, Ramsey e Demiral out (Di sabato 13 marzo 2021) TORINO - In vista dell'insidiosa trasferta di Cagliari, Andrea Pirlo sarà costretto a rinunciare a cinque titolari. Oltre a Dybala (lungodegente) e Bentancur (ancora bloccato dal Covid), mancheranno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) TORINO - In vista dell'insidiosa trasferta di, Andrea Pirlo sarà costretto a rinunciare a cinque titolari. Oltre a Dybala (lungodegente) e Bentancur (ancora bloccato dal Covid), mancheranno ...

Advertising

forumJuventus : I convocati per #JuvePorto: torna a disposizione Chiellini, c'è anche De Ligt ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #GrossetoJuve ?? - calciomercatoit : ???? #Juventus, niente da fare per #Buffon e #Ramsey: il comunicato #ufficiale - BiancoNero1905 : I convocati per la sfida contro il Cagliari #Juve #ForzaJuve - sportli26181512 : #Juventus, i #convocati per #Cagliari: Buffon, Ramsey e Demiral out: Pirlo senza cinque titolari in vista della tra… -