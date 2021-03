Juventus | Dybala possibile contropartita per arrivare a Griezmann o Icardi

(Di sabato 13 marzo 2021) A tenere banco in casada diversi mesi è la questione. L’argentino sta vivendo una stagione complicata, complici qualche infortunio di troppo e un rinnovo che non arriva. Il numero dieci bianconero è legato al club di Agnelli fino al 2022, ma in caso di mancato prolungamento l’ipotesi addio al termine della stagione L'articolo

Advertising

tuttosport : #Dybala, #Pirlo fissa l'obiettivo: 'Rientro nel derby con il #Torino' ?? - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Juventus e Barcellona stanno studiando un possibile scambio tra Dybala e Griezmann. (Mundo Deportivo) Voi lo fareste? - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Dybala, #Pirlo fissa l'obiettivo: 'Rientro nel derby con il #Torino' ?? - nimour30 : @NonSoloJuve Dybala ha giocato solo 15 gare .. É un injury prone e ha dimostrato limiti caratteriali . É vero che h… - BiRaskolnikov : @MaxBernardi23 @juventusfc Per me si. Se si tratta di salvaguardare una cessione lucrosa... Immagina: squadra X ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

... si riparte con grande voglia di dimostrare che siamo lae che vogliamo giocarci il ... Nella speranza che rientri presto. "Non lo abbiamo avuto a disposizione per tantissimo tanto e ...... diversi gli assenti per il tecnico bianconero Già tempo di vigilia per ladopo la cocente ... Oltre ai degenti di lungo corsoe Demiral, ai quali si deve aggiungere anche Bentancur , ...A tenere banco in casa Juventus da diversi mesi è la questione Dybala. L’argentino sta vivendo una stagione complicata, complici qualche infortunio di troppo e un rinnovo che non arriva. Il numero ...«E’ stata una bella botta». Dolorosa e inattesa, ma la Juve deve ripartire e gettarsi alle spalle l’eliminazione in Champions al più presto, per non ...