Juventus, Cristiano Ronaldo risponde alle critiche: “Nella vita è importante rialzarsi velocemente” (Di sabato 13 marzo 2021) E' stata probabilmente la settimana più difficile di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la brutta gara giocata contro il Porto dal fuoriclasse portoghese è equivalsa ad una pioggia di critiche che il calciatore ha commentato tramite un post su Instagram: "Non è tanto importante quante volte cadi Nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione". Sicuramente Cristiano Ronaldo non è il tipo di persona che si abbatte difronte a critiche e prestazioni ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) E' stata probabilmente la settimana più difficile dialla, la brutta gara giocata contro il Porto dal fuoriclasse portoghese è equivalsa ad una pioggia diche il calciatore ha commentato tramite un post su Instagram: "Non è tantoquante volte cadi, ma piuttosto quantoe più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione". Sicuramentenon è il tipo di persona che si abbatte difronte ae prestazioni ...

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - SkySport : Juventus, Ronaldo rompe il silenzio sui social: 'Non contano le cadute, ma come ti rialzi' - ZZiliani : Se volete riassaporare il racconto, giorno per giorno, della #Ronaldeide”, e cioè le tre stagioni di #CR7 alla… - AleGobbo87 : RT @Alessan30852990: Cristiano con un semplice post ha sfanculato tutti quei giornalai, tifosetti e merdaglia varia che l’avevano già dato… - infoitsport : Juventus eliminata, il post di Cristiano Ronaldo diventa subito virale -