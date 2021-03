Juventus, Cristiano Ronaldo: “Pensiamo al Cagliari, ma la storia non può essere cancellata” (Di sabato 13 marzo 2021) “Nella vita è più importante quanto velocemente ti rialzi, piuttosto che il numero di cadute. I veri campioni non si fermano mai! La nostra concentrazione è focalizzata sul Cagliari, sulla lotta in Serie A, sulla finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora conquistare in questa stagione. Il passato riguarda i musei, è vero, ma il calcio ha una memoria e anche io. La storia non può essere cancellata, si forma ogni giorno con continuità, spirito di squadra, caparbietà e tanto duro lavoro. Quello che non capiscono tutto questo, non raggiungeranno mai la gloria e il successo“. Questi sono i pensieri di Cristiano Ronaldo, esplicitati recentemente tramite un post su Instagram. L’attaccante portoghese, punta di diamante della Juventus di Andrea Pirlo, ha ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Nella vita è più importante quanto velocemente ti rialzi, piuttosto che il numero di cadute. I veri campioni non si fermano mai! La nostra concentrazione è focalizzata sul, sulla lotta in Serie A, sulla finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora conquistare in questa stagione. Il passato riguarda i musei, è vero, ma il calcio ha una memoria e anche io. Lanon può, si forma ogni giorno con continuità, spirito di squadra, caparbietà e tanto duro lavoro. Quello che non capiscono tutto questo, non raggiungeranno mai la gloria e il successo“. Questi sono i pensieri di, esplicitati recentemente tramite un post su Instagram. L’attaccante portoghese, punta di diamante delladi Andrea Pirlo, ha ...

