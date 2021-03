Juventus, Cristiano Ronaldo allo scoperto dopo al debacle in Champions: il messaggio su Instagram [FOTO] (Di sabato 13 marzo 2021) Cristiano Ronaldo è finito sul banco degli imputati, in particolar modo il portoghese è stato autore di due prestazioni da dimenticare negli ottavi di Champions League contro il Porto. La Juventus è ancora delusa per l’eliminazione, è risultato fatale la sconfitta nella gara d’andata, al ritorno è riuscita a vincere con il risultato di 3-2 ma sono risultati decisivi i gol in trasferta. La stagione dei bianconeri è sempre più deludente, in campionato il distacco è importante e le probabilità di rientrare in corsa per il titolo sono molto basse, considerando il rendimento dell’Inter. Il sostituto di Cristiano Ronaldo, la Juventus sfoglia la margherita: c’è un netto favorito Il post di Cristiano Ronaldo FOTO di Alessandro ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 marzo 2021)è finito sul banco degli imputati, in particolar modo il portoghese è stato autore di due prestazioni da dimenticare negli ottavi diLeague contro il Porto. Laè ancora delusa per l’eliminazione, è risultato fatale la sconfitta nella gara d’andata, al ritorno è riuscita a vincere con il risultato di 3-2 ma sono risultati decisivi i gol in trasferta. La stagione dei bianconeri è sempre più deludente, in campionato il distacco è importante e le probabilità di rientrare in corsa per il titolo sono molto basse, considerando il rendimento dell’Inter. Il sostituto di, lasfoglia la margherita: c’è un netto favorito Il post didi Alessandro ...

