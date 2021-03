Juve - Napoli rinviata? La Roma non ci sta | dura lettera alla Lega di Serie A

(Di sabato 13 marzo 2021) Il rinvio dintus -dal 17 marzo al 7 aprile ha generato la reazione perplessa - per usare un eufemismo - della. Il motivo? I giallorossi scenderanno in campo giovedì 18 marzo per la ...

juventusfc : 7 aprile: la nuova data di #JuveNapoli - AntoVitiello : Rinviata Juve-Napoli al 7 aprile - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Roma scrive alla Lega Serie A: chiesti chiarimenti sul rinvio di #JuveNapoli ?? - ing_michele : RT @LucaMarelli72: Difficile dar torto alla @OfficialASRoma, il rinvio di #JuventusNapoli non ha oggettivamente alcuna base regolamentare.… - pizzico76 : @herzoa @sala_giu @FBiasin Alla juve a Torino il primo goal, a Napoli lo scorso anno ... -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

La Roma ha inoltre chiesto il "rinvio di Roma -" in programma il 21 marzo allo stadio Olimpico. Ieri la Lega ha disposto il rinvio di Juventus -a mercoledì 7 aprile, con inizio alle ...... in cui si chiedono le motivazioni che hanno portato al via libera per lo spostamento die contestualmente di rinviare pure Roma -a data da destinarsi. Il testo della lettera "...La Roma vuole vederci chiaro sul rinvio di Juventus-Napoli, gara che si sarebbe dovuta recuperare mercoledì 17 marzo e che invece è ufficialmente slittata al prossimo 7 aprile. La società giallorossa ...La presa di posizione della Lega Serie A La Lega avrebbe fatto sapere già alla Roma che lo spostamento di Juventus-Napoli sarebbe stato effettuato nel pieno rispetto delle norme. Inoltre sarebbe stato ...