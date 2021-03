Juve, altre tegole per Pirlo: lombalgia per Buffon e lesione al retto femorale per Ramsey (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia della trasferta di Cagliari, valida per la 27a giornata di Serie A, altre due assenze per i bianconeri. Nell’elenco dei convocati di Andrea Pirlo, non rientrano Gianluigi Buffon (lombalgia) e Aaron Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra). Foto: Twitter personale Ramsey L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia della trasferta di Cagliari, valida per la 27a giornata di Serie A,due assenze per i bianconeri. Nell’elenco dei convocati di Andrea, non rientrano Gianluigi) e Aarondi basso grado del muscolodella coscia sinistra). Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

