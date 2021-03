Justin Bieber, la nuova vita senza cellulare: «Ho scoperto l’importanza di dire no» (Di sabato 13 marzo 2021) Era la primavera del 2009 quando Justin Bieber, appena 15enne, entrò nelle classifiche di tutto il mondo con il suo singolo d’esordio, One Time. Il primo passo di una carriera fulminante che ha fatto di lui una baby-star, in grado di macinare record e soldi a ritmi indiavolati. Oggi, a dodici anni dal clamoroso debutto, il cantante canadese lancia il suo sesto album in studio, «Justice», ma riconosce di aver cambiato completamente stile di vita. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Era la primavera del 2009 quando Justin Bieber, appena 15enne, entrò nelle classifiche di tutto il mondo con il suo singolo d’esordio, One Time. Il primo passo di una carriera fulminante che ha fatto di lui una baby-star, in grado di macinare record e soldi a ritmi indiavolati. Oggi, a dodici anni dal clamoroso debutto, il cantante canadese lancia il suo sesto album in studio, «Justice», ma riconosce di aver cambiato completamente stile di vita.

