Juric | “Abbiamo stradominato nel finale Troppi regali | è giusto pagarli”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico del Veron, Ivan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko col Sassuolo: “Non un buon pomeriggio ma sono orgoglioso della squadra che ha messo sotto il Sassuolo.fattoma sono stati bravi contro un Sassuolo che gioca come vuole. Oggifatto meglio noi mafatto deiche paghi”. Sui gol lorodella difesa o bravura dei giocatori del Sassuolo?“Due. Prima un uno-che Barak non deve prendere e poi il rinvio deve essere diverso, con molta più convinzione. Le posizioni in campo sembrano giuste”. Pensava di vincerla sul 2-2?“Assolutamente. Era stradominata. Loro si sono messi dietro. Il Sassuolo che sta dominando tutti si sono messi dietro. Andavamo da tutte le parti e regalando così ...

E' stata una gara aperta, come il 3 - 3 di giugno,non è mai riuscito a battere il Sassuolo di De Zerbi. Che ha chiuso a 3, per arginare la squadra dell'Adige. 'Limessi sotto - dice il ...E' stata una gara aperta, come il 3 - 3 di giugno,non è mai riuscito a battere il Sassuolo di De Zerbi. Che ha chiuso a 3, per arginare la squadra dell'Adige. 'Limessi sotto - dice il ...L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ... La rivalità è bella perché siamo della stessa generazione. Abbiamo entrambi una mente abbastanza aperta.E’ un Ivan Juric che non si dà pace per la sconfitta subita, quello che giunge ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Hellas Verona 3-2. Una partita bella e combattuta, da cui il Verona esce ...