Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati | saltato il matrimonio

Advertising

GiuseppeporroIt : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si dicono addio: nozze annullate #jenniferlopez #alexrodriguez - 8antonio8989 : Ma quindi Alex Rodriguez ha tradito Jennifer Lopez? - Corriere : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: nozze rimandate - Corriere : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: nozze rimandate - robot_corno : RT @MeloneSergio: Jlo è stata tradita dal fidanzata. Cioè capite! JENNIFER LOPEZ. Pensa noi che cesti de corna c’avemo in testa! -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Dopo quattro anni di fidanzamentosi separa dall'ex star del baseball Alex Rodriguez. Lo riporta il New York Post. La notizia è stata subito rilanciata da altri media americani. Lo staff dell'attrice e cantante di 51 ...e Alex Rodriguez si sono lasciati? Il matrimonio tanto annunciato non ci sarà? Il gossip impazza ed EW tira fuori quello che potrebbe essere il motivo di questo addio ovvero un presunto ...La notizia, lanciata da Page Six, non ha trovato ancora conferme dalla coppia. Sembra che lo sportivo abbia perso la testa per una giovane star di un reality americano ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sarebbero lasciati dopo 4 anni insieme. Fonti americane svelano le motivazioni della rottura a poco dal matrimonio ...