Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati | matrimonio annullato

(Di sabato 13 marzo 2021)sidopo due anni di frequentazione e due di fidanzamento, il, rimandato due volte, è stato. Dopo aver rimandato le nozze due volte,si: secondo alcune speculazioni dei tabloid americani l'attrice e cantante non avrebbe gradito le voci su una relazione tra A-Rod e Madison LeCroy, la star di Southern Charm.Rodríguez hanno iniziato a frequentarsi quattro anni fa e sifidanzati nel 2018, dopo la proposta didi A-Rod, che ...

Advertising

ModaCorriere : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: avevano già rimandato le nozze due volte @corriere - zazoomblog : Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez si lasciano. Le voci dietro la rottura - #Jennifer #Lopez #fidanzato… - beehyvelex : RT @blurryxlines: Oggi cambiamo il soggetto con Jennifer Lopez ma il concetto di base è sempre lo stesso - blurryxlines : Oggi cambiamo il soggetto con Jennifer Lopez ma il concetto di base è sempre lo stesso - beehyvelex : RT @gvccixgigi: ma puoi tradire jennifer lynn lopez ma come stai messo -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

È finita trae il fidanzato Alex Rodriguez . Dopo quattro anni - due di conoscenza e due di fidanzamento - la coppia latinoamericana più famosa dello star system ha deciso di interrompere la ...Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe naufragata la storia d'amore trae Alex Rodriguez, legati da circa 3 anni. I due diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia.e Alex Rodriguez lasciati Amore naufragato per JLo e l'ex ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati dopo due anni di frequentazione e due di fidanzamento, il matrimonio, rimandato due volte, è stato annullato. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 13/03 ...LOS ANGELES - La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è giunta al termine. La conferma è arrivata da Page Six. Forse a dare il colpo di grazia alla coppia è stato ...