Italia's Got Talent, Negma Dance Group Sono in finale, Mara Maionchi sorpresa (Di domenica 14 marzo 2021) I Golden Buzzer di quest'anno di Italia's Got Talent, a disposizione per i giurati, Sono terminati in occasione della sesta puntata. L'ultimo a schiacciare il bottone d'orato è stato Joe Bastianich che ha mandato in finale i Negma Dance Group, che hanno portato sul palco delle audizioni un'esibizione particolarmente accattivante che non è passata inosservata ai giudici del Talent show. Italia's Got Talent, I due fratelli Sono arrivati in finale con una danza indiana Nell'ultimo appuntamento andato in onda, a catturare l'attenzione del pubblico Sono stati soprattutto due fratelli: Federico e Francesca, che hanno deciso di esibirsi in una danza Indiana, insieme al loro ...

