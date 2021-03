Italia zona rossa a Pasqua, cosa si potrà e cosa non si potrà fare nelle festività (Di sabato 13 marzo 2021) Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile in tutto il territorio nazionale varranno le misure valide in zona rossa, ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca come, attualmente, è la Sardegna. Sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all'interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22 Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile in tutto il territorio nazionale varranno le misure valide in, ad eccezione di eventuali regioni inbianca come, attualmente, è la Sardegna. Sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all'interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22

Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - andreaschiroli : RT @DettaFerres: Febbraio: Che bello, finalmente i casi stanno diminuendo Marzo: mezza Italia in zona rossa #lockdown2021 - misamarta : RT @DettaFerres: Febbraio: Che bello, finalmente i casi stanno diminuendo Marzo: mezza Italia in zona rossa #lockdown2021 -