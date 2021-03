Italia: solo zone rosse e arancioni. Nuove regole da lunedì (Di sabato 13 marzo 2021) L’Italia si tinge di rosso ed arancio, niente più zone gialle, dunque, fatta eccezione per la Sardegna, che rimane l’unica zona bianca d’Italia. Da lunedì quindi sono in zona rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. In zona arancione, invece: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano. Le regole sono quelle che già conosciamo. In zona arancione è vietato lasciare il proprio comune di residenza, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. I bar e i ristoranti possono fare asporto, consegne senza limiti di orario. Aperti i negozi, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per quanto riguarda la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 marzo 2021) L’si tinge di rosso ed arancio, niente piùgialle, dunque, fatta eccezione per la Sardegna, che rimane l’unica zona bianca d’. Daquindi sono in zona rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. In zona arancione, invece: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano. Lesono quelle che già conosciamo. In zona arancione è vietato lasciare il proprio comune di residenza, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. I bar e i ristoranti possono fare asporto, consegne senza limiti di orario. Aperti i negozi, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per quanto riguarda la ...

