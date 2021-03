Istruzioni per resistere al pensiero della sottomissione (Di sabato 13 marzo 2021) Il lungimirante Thoreau si stupirebbe di sicuro che i soli uomini liberi, ovvero i disoccupati di lunga durata, siano così tristi e così impazienti di ritrovare le rispettive catene, ma scoprirebbe presto la misteriosa e virulenta sindrome di Stoccolma, e capirebbe presto il meccanismo preparato a puntino da Stato, sindacato dei padroni e sindacato degli operai, per rendere felice e pieno di speranza nell’avvenire lo schiavo trasformato in salariato sindacalizzato e assicurato sociale. L’istituzione dei congedi pagati ha concluso l’intero processo. Sistema salariale, Sicurezza sociale e Dopolavoro di massa si sono uniti per costituire la Trinità di una nuova religione: la Mondializzazione materialista felice. Sarebbe bello sentire il parere di Thoreau a proposito del progetto alternativo avanzato dai Servi universali, mirante a una mondializzazione carnale e insieme mistica, assai più ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 marzo 2021) Il lungimirante Thoreau si stupirebbe di sicuro che i soli uomini liberi, ovvero i disoccupati di lunga durata, siano così tristi e così impazienti di ritrovare le rispettive catene, ma scoprirebbe presto la misteriosa e virulenta sindrome di Stoccolma, e capirebbe presto il meccanismo preparato a puntino da Stato, sindacato dei padroni e sindacato degli operai, per rendere felice e pieno di speranza nell’avvenire lo schiavo trasformato in salariato sindacalizzato e assicurato sociale. L’istituzione dei congedi pagati ha concluso l’intero processo. Sistema salariale, Sicurezza sociale e Dopolavoro di massa si sono uniti per costituire la Trinità di una nuova religione: la Mondializzazione materialista felice. Sarebbe bello sentire il parere di Thoreau a proposito del progetto alternativo avanzato dai Servi universali, mirante a una mondializzazione carnale e insieme mistica, assai più ...

