Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sarà presente alla prima puntata. E Tommaso Zorzi? (Di sabato 13 marzo 2021) Elettra Lamborghini sarà presente alla prima puntata dell'Isola dei Famosi. Lunedì 15 marzo i naufraghi approderanno finalmente sulle coste dell'Honduras. A 'traghettarli' la capitana Ilary Blasi, mentre Massimiliano Rosolino sarà con loro nella Palapa come inviato. La cantante di Musica e il resto scompare ha però dovuto cambiare i suoi piani perché è risultata positiva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

