Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi svela alcune chicche (Di sabato 13 marzo 2021) Mancano pochissime ore per la messa in onda della prima puntata della nuova edizione de l’Isola dei Famosi, il reality condotta da Ilary Blasi. Infatti, vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5. Ma, nel corso di questi giorni, la moglie di Totti non ha perso occasione per svelare alcune news su quello che andremo a vedere, come anche le misure adottate contro il Covid, senza tralasciare la parte sugli opinionisti. L’intervista a Ilary Blasi Ilary Blasi questa settimana ha conquistato la copertina di Grazia e proprio durante la lunga intervista in diretta su Instagram, sulla quale avrebbe dichiarato: “E’ la prima che fo ahò nun so capace“. Nel corso della suddetta, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021) Mancano pochissime ore per la messa in onda della prima puntata della nuova edizione de l’dei, il reality condotta da. Infatti, vi ricordiamo che l’appuntamento è fissato per lunedì 15 marzosu Canale 5. Ma, nel corso di questi giorni, la moglie di Totti non ha perso occasione perrenews su quello che andremo a vedere, come anche le misure adottate contro il Covid, senza tralasciare la parte sugli opinionisti. L’intervista aquesta settimana ha conquistato la copertina di Grazia e proprio durante la lunga intervista in diretta su Instagram, sulla quale avrebbe dichiarato: “E’ la prima che fo ahò nun so capace“. Nel corso della suddetta, ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - _Alessandria_ : RT @luigivanti: Con milioni di italiani alla fame,oltre 450mila disoccupati in piu,una crisi economica pazzesca,negozi ed aziende chiuse o… - CriMiles : Militari di @crocerossa, CdM Sicilia, insieme a volontari CRI di Caltanissetta, hanno contribuito all’apertura del… -