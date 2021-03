Isola dei Famosi 2021 | Ilary Blasi risponde alle polemiche sulla partecipazione di Daniela Martani

(Di sabato 13 marzo 2021) L’dei, condotta da, inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo, e tra gli opinionisti avrà Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda il cast invece iniziano a sorgere le primesul web: tutto è nato a causa delladi, ex concorrente del Grande Fratello, che negli ultimi anni ha rilasciato dichiarazioni ritenute inappropriate, soprattutto quelle legate al covid. Lainfatti è stata anche licenziata da Radio Kiss Kiss in seguitosue prese di posizione sul coronavirus. Proprio per questi motivi, una volta annunciata la sua presenza all’dei, ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - loredanal75 : @shesmyqueenelsa @_comedicoio 'Tommaso Zorzi l'isola dei famosi 2021 #tzvip #tzisola ' è il gruppo Facebook - CIAfra73 : Ilary Blasi presenta l'Isola dei Famosi: 'Ci saranno i Burinos e i Raffinados' #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Di mariaritagagliardi - 13/03/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Cenni biografici su Drusilla Gucci, naufraga de 'L'Famosi'. Drusilla Gucci è ufficialmente una concorrente de 'L'Famosi' che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi . Ecco, per voi, qualche cenno ...Così Ilary Blasi , via Corriere della Sera, ha replicato alle doverose critiche legate all'indecente presenza della no - vax Daniela Martani all'Famosi. Puntuale, ineccepibile e pacato l'...Elettra Lamborghini positiva al Covid: "presente" alla prima puntata dell'Isola, ecco in che modo. La cantante in collegamento.Cenni biografici su Drusilla Gucci, naufraga de “L’Isola dei Famosi”. Drusilla Gucci è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo con la conduzion ...